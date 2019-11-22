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Тренер «Лилля» иронично высказался об уходе двух помощников в «Тоттенхэм»

00:26
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Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье остался разочарован, что его помощники Нуну Сантуш и Жоау Сакраменто перешли в «Тоттенхэм». Португальские специалисты вошли в тренерский штаб Жозе Моуринью.

— У каждого свой путь, — сказал Гальтье, прежде чем принять иронический тон. — Но это действительно классно. Действительно классно так вести себя.

Спортивный директор Луис Кампос? Он на 200 процентов предан проекту, и я не вижу у него желания искать что-то другое.

Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Моуринью в «Тоттенхэме»

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