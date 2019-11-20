Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Моуринью в «Тоттенхэме»

Специалисты Жоао Сакраменто, Карлос Лалин, Нуну Сантуш, Рикардо Формозинью и Джованни Серра вошли в тренерский штаб главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, информирует пресс-служба «шпор».

Сакраменто и Сантуш ранее входили в тренерский штаб «Лилля».

Сегодня, 20 ноября, «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с 56-летним Моуринью до конца сезона-2022/23. Маурисио Покеттино во вторник, 19 ноября, покинул пост главного тренера «шпор», который занимал с 2014 года.

We can now confirm the appointments of Joao Sacramento, Carlos Lalin, Nuno Santos, Ricardo Formosinho and Giovanni Cerra as part of Jose Mourinho's coaching staff.#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года.

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