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Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Моуринью в «Тоттенхэме»

18:55
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Специалисты Жоао Сакраменто, Карлос Лалин, Нуну Сантуш, Рикардо Формозинью и Джованни Серра вошли в тренерский штаб главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, информирует пресс-служба «шпор».

Сакраменто и Сантуш ранее входили в тренерский штаб «Лилля».

Сегодня, 20 ноября, «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с 56-летним Моуринью до конца сезона-2022/23. Маурисио Покеттино во вторник, 19 ноября, покинул пост главного тренера «шпор», который занимал с 2014 года.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года.

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