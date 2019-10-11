Нападающий «Марселя» Флориан Товен перенес успешную операцию на травмированной лодыжке. 26-летнему игроку потребуется на восстановление минимум три месяца, сообщает L'Equipe.

Товен за свою карьеру выступал за «Гренобль», «Бастию», «Ньюкасл» и «Марсель». В составе национальной сборной Франции он провел 10 матчей и забил 1 гол, став чемпионом мира 2018 года.

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