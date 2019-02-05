Томас Тухель: "Матч с "Вильфраншем" для "ПСЖ" такой же, как игра Лиги чемпионов"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель отметил, что его команда будет серьезно настроена на матч 1/8 финала Кубка Франции с "Вильфраншем". Он подчеркнул, что нельзя допускать недооценки соперника из третьего дивизиона.

– Мы будем играть всерьез, словно это матч лиги 1 или Лиги чемпионов, – цитирует AFP Тухеля. – Это очень важный матч, который дает пропуск в следующий раунд. Мы хотим победить и обязаны победить. У нас есть опытные игроки, такие как Буффон, Алвес, Силва. Они к каждому матчу относятся одинаково.