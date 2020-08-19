Тиагу Силва заявил, что покинет «ПСЖ» после окончания сезона

Капитан «ПСЖ» Тиагу Силва оценил свои шансы остаться в клубе. У Бразильца истекает срок действия контракта.

— Предпочел бы не обсуждать мое будущее, потому что это нам не поможет, — цитирует Силву RMC. — На данный момент финал будет моим последним матчем за «ПСЖ». Надеюсь извлечь из этого максимум и взять последний трофей. В 2012-м я пришел сюда именно за ним.

Я уже много раз говорил, что хотел бы закончить здесь карьеру. Прямо сейчас я спокоен. Я знаю, что могу дать этой команде. Но мое сердце всегда будет здесь, всегда будет красно-синим.