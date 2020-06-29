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Тиагу Силва продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона

29 июня 2020, 21:30
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Несколько игроков «ПСЖ», чьи контракты были рассчитаны до 30 июня, продлили соглашения с французским клубом до фактического завершения нынешнего сезона. Это голкипер Серхио Рико, защитник Тиагу Силва и нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг, сообщает сайт «ПСЖ».

Однако пока ничего не говорится о статусе нападающего Эдинсона Кавани. У игрока истекает контракт с парижанами, и уругваец уже открыто заявлял, что намерен покинуть клуб.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно, а «ПСЖ» признан чемпионом страны. Однако французский клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.

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