Тиагу Силва продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона

Несколько игроков «ПСЖ», чьи контракты были рассчитаны до 30 июня, продлили соглашения с французским клубом до фактического завершения нынешнего сезона. Это голкипер Серхио Рико, защитник Тиагу Силва и нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг, сообщает сайт «ПСЖ».

Однако пока ничего не говорится о статусе нападающего Эдинсона Кавани. У игрока истекает контракт с парижанами, и уругваец уже открыто заявлял, что намерен покинуть клуб.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно, а «ПСЖ» признан чемпионом страны. Однако французский клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.