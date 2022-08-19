Суд Парижа отклонил иск ла лиги по поводу контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Административный суд Парижа отклонил иск испанской ла лиги, добивавшейся аннулирования контракта нападающего Килана Мбаппе с «ПСЖ», сообщает 90min.

Испанская футбольная организация добивалась аннулирования договора в связи с предполагаемым нарушением правил финансового фейр-плей, однако получила отказ. Судом было установлено, что контракт Мбаппе не предполагает нанесения «существенного и непосредственного ущерба».

Напомним, в мае лидер сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года.

До этого сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента.