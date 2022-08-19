Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:09

Суд Парижа отклонил иск ла лиги по поводу контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Административный суд Парижа отклонил иск испанской ла лиги, добивавшейся аннулирования контракта нападающего Килана Мбаппе с «ПСЖ», сообщает 90min.

Испанская футбольная организация добивалась аннулирования договора в связи с предполагаемым нарушением правил финансового фейр-плей, однако получила отказ. Судом было установлено, что контракт Мбаппе не предполагает нанесения «существенного и непосредственного ущерба».

Напомним, в мае лидер сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года.

До этого сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
Оставьте украинские костюмы за рингом. Все что нужно знать о бое Александр Усик — Энтони Джошуа 2, кроме политики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руни: «Кто-то должен напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было четыре «Золотых мяча»

Главный тренер «ПСЖ» — о конфликте Мбаппе и Неймара: «Мы встретились, чтобы все могли выговориться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
2
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
3
 Ланс 2 1 1 0 3-2 4
4
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
5
 Монако 2 1 1 0 3-2 4
6
 Марсель 2 1 1 0 5-2 4
7
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
12
 Анже 2 0 2 0 2-2 2
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
14
 Осер 2 0 1 1 3-6 1
15
 Брест 2 0 1 1 3-4 1
16
 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
17
 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
18
 Аяччо 2 0 1 1 1-2 1
19
 Реймс 2 0 0 2 3-8 0
20
 Труа 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 22:00
Лион – Труа
 - : -
20.08 18:00
Монако – Ланс
 - : -
20.08 22:00
Марсель – Нант
 - : -
21.08 14:00
Страсбур – Реймс
 - : -
21.08 16:00
Анже – Брест
 - : -
21.08 16:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
21.08 16:00
Монпелье – Осер
 - : -
21.08 16:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
21.08 18:05
Ренн – Аяччо
 - : -
21.08 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Луис Хавьер Суарес

Луис Хавьер Суарес

Марсель

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 2 1 1
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 2 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости