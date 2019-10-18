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Стриптизерша станцевала на Менезе. У него есть жена

21:15
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Нападающий ФК «Париж» Жереми Менез был замечен в компании стриптизерши, которая танцевала на нем в трусах.

— Он просто отмечал 103-летие своего бывшего клуба «Америка», — пошутил болельщик команды Леон Эскир, который выложил видео с Менезом.

Последним клубом Менеза была как раз «Америка» из чемпионата Мексики. Хавбек имеет опыт выступления за сборную Францию, за которую провел 24 матча и забил 2 гола.

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