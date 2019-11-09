«Страсбур» обыграл «Ним»

«Страсбур» дома одержал победу над «Нимом» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дважды отличился форвард Лебо Мотиба, по разу — нападающий Людовик Айорк и полузащитник Димитри Льенар.

У гостей единственный гол на 48-й минуте матча забил хавбек Ромен Филиппото.

«Страсбур» с 15 очками занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ним» — 20-я строчка и 11 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Страсбур» — «Ним» — 4:1 (2:0)

Голы: Айорк, 14 (1:0). Мотиба, 45+2 (2:0). Филиппото, 48 (2:1). Льенар, 70 (3:1). Мотиба, 85 (4:1).

«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович (Коне, 74), Джикю, Каси, Томассон, Льенар, Фофана, Беллегард (Сиссоко, 81), Мотиба, Айорк.

«Ним»: Диас, Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, Филиппото, Сарр (Ферхат, 64), Валлс, Рипар, Фомба, Дульевич (Денки, 64).

Предупреждения: Томассон, 16. Митрович, 23. Мигель, 40.

Удаление: Мигель, 66.

Судья: Бюке (Франция).

9 ноября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

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