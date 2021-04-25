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«Лорьян» разгромил «Бордо», «Ренн» забил пять голов «Дижону»

18:02
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«Лорьян» одержал победу над «Бордо» (4:1) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

В составе «Лорьяна» три гола забил Терем Моффи, еще один мяч на счету Йоана Висса. За «Бордо» отличился Иссуф Сиссоко.

«Бордо» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» — 17-я строчка и 35 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

«Лорьян» — «Бордо» — 4:1 (3:0)

Голы: Висса, 18 (1:0). Моффи, 20 (2:0). Моффи, 43 (3:0). Моффи, 80 (4:0). Сиссоко, 83 (4:1).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Грбич, 85), Чалоба, Ле Фе (Монкондюи, 74), Висса (Лорьенте, 65), Моффи (Амель, 85).

«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали (Сиссоко, 83), Мексер, Бенито, Сери (Бен Арфа, 54), Адли, Башич (Траоре, 83), Хван Ый Джо, Уден (Калу, 54), Зеркан (Мара, 54).

Предупреждения: Лемуан, 7. Байс, 13. Сабали, 75. Моффи, 80. Сиссоко, 87.

Судья: Пиньяр.

25 апреля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Лорьян — Бордо

В параллельной встрече «Ренн» разгромил «Дижон» (5:1).

«Ренн» — «Дижон» — 5:1 (1:1)
Голы: Бензиа, 9 — с пенальти (0:1). Террье, 16 (1:1). Террье, 71 (2:1). Тэ, 72 (3:1). Ниамси, 81 (4:1). Гренье, 90+2 (5:1).
«Ренн»: Гомис, Траоре, Ниамси, Трюффер (Далберт, 72), Соппи, Н`Зонзи (Угочукву, 89), Буриго (Дель Кастильо, 72), Камавинга (Гренье, 76), Тэ, Террье (Аблен, 89), Доку.
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Кулибали, Чала, Бензиа (Саммаритано, 79), Целина, Марье, Камара (Бальде, 56), Ассале (Добре, 67).
Предупреждения: Ниамси, 18. Трюффер, 40. Панзо, 43. Камавинга, 57. Н`Зонзи, 59. Далберт, 76. Кулибали, 81. Дель Кастильо, 86. Целина, 86.
Судья: Стина (Франция).
25 апреля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Дижон

«Ланс» — «Ним» — 2:1 (1:0)

Голы: Ганаго, 17 (1:0). Ферхат, 52 — с пенальти (1:1). Айдара, 76 (2:1).

«Ланс»: Лека (Фариньес, 80), Айдара, Силла, Гради, Баде, Каюзак, Фофана, Клаусс, Жан (Бура, 28), Ганаго (Калимуэндо, 67), Да Кошта (Маурисио, 67).

«Ним»: Рейне, Мелинг, Мигель, Алакуш (Паке, 80), Гессум, До, Ферхат, Сарр (Алинви, 88), Фомба (Дульевич, 80), Коне (Ру, 87), Рипар (Элиассон, 28).

Предупреждения: Баде, 34. Коне, 81. Мигель, 90+1.

Удаление: Силла, 24.

Судья: Пети (Франция).

25 апреля. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Ланс — Ним

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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