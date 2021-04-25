«Лорьян» разгромил «Бордо», «Ренн» забил пять голов «Дижону»
«Лорьян» одержал победу над «Бордо» (4:1) в матче 34-го тура чемпионата Франции.
В составе «Лорьяна» три гола забил Терем Моффи, еще один мяч на счету Йоана Висса. За «Бордо» отличился Иссуф Сиссоко.
«Бордо» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» — 17-я строчка и 35 баллов.
Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур
«Лорьян» — «Бордо» — 4:1 (3:0)
Голы: Висса, 18 (1:0). Моффи, 20 (2:0). Моффи, 43 (3:0). Моффи, 80 (4:0). Сиссоко, 83 (4:1).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Грбич, 85), Чалоба, Ле Фе (Монкондюи, 74), Висса (Лорьенте, 65), Моффи (Амель, 85).
«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали (Сиссоко, 83), Мексер, Бенито, Сери (Бен Арфа, 54), Адли, Башич (Траоре, 83), Хван Ый Джо, Уден (Калу, 54), Зеркан (Мара, 54).
Предупреждения: Лемуан, 7. Байс, 13. Сабали, 75. Моффи, 80. Сиссоко, 87.
Судья: Пиньяр.
25 апреля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
В параллельной встрече «Ренн» разгромил «Дижон» (5:1).
«Ренн» — «Дижон» — 5:1 (1:1)
Голы: Бензиа, 9 — с пенальти (0:1). Террье, 16 (1:1). Террье, 71 (2:1). Тэ, 72 (3:1). Ниамси, 81 (4:1). Гренье, 90+2 (5:1).
«Ренн»: Гомис, Траоре, Ниамси, Трюффер (Далберт, 72), Соппи, Н`Зонзи (Угочукву, 89), Буриго (Дель Кастильо, 72), Камавинга (Гренье, 76), Тэ, Террье (Аблен, 89), Доку.
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Кулибали, Чала, Бензиа (Саммаритано, 79), Целина, Марье, Камара (Бальде, 56), Ассале (Добре, 67).
Предупреждения: Ниамси, 18. Трюффер, 40. Панзо, 43. Камавинга, 57. Н`Зонзи, 59. Далберт, 76. Кулибали, 81. Дель Кастильо, 86. Целина, 86.
Судья: Стина (Франция).
25 апреля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Голы: Ганаго, 17 (1:0). Ферхат, 52 — с пенальти (1:1). Айдара, 76 (2:1).
«Ланс»: Лека (Фариньес, 80), Айдара, Силла, Гради, Баде, Каюзак, Фофана, Клаусс, Жан (Бура, 28), Ганаго (Калимуэндо, 67), Да Кошта (Маурисио, 67).
«Ним»: Рейне, Мелинг, Мигель, Алакуш (Паке, 80), Гессум, До, Ферхат, Сарр (Алинви, 88), Фомба (Дульевич, 80), Коне (Ру, 87), Рипар (Элиассон, 28).
Предупреждения: Баде, 34. Коне, 81. Мигель, 90+1.
Удаление: Силла, 24.
Судья: Пети (Франция).
25 апреля. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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