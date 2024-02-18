«Монако» без Головина дома проиграл «Тулузе»

«Монако» на своем поле уступил «Тулузе» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 1:2.

Победу гостям принесли голы Венсана Сьерро (41-я минута) и Логана Косты (70-я). Единственный мяч хозяев на 48-й минуте забил Магнес Аклиуш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

«Монако» (38 очков) упустил возможность подняться на второе место в лиге 1 и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Тулуза» (23) вышла на 13-е место.

В параллельном матче «Ренн» дома в большинстве обыграл «Клермон» (3:1). Красную карточку получил экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

«Монпелье» на своем поле разгромил «Метц» (3:0).