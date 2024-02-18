«Монако» без Головина дома проиграл «Тулузе»
«Монако» на своем поле уступил «Тулузе» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 1:2.
Победу гостям принесли голы Венсана Сьерро (41-я минута) и Логана Косты (70-я). Единственный мяч хозяев на 48-й минуте забил Магнес Аклиуш.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
«Монако» (38 очков) упустил возможность подняться на второе место в лиге 1 и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Тулуза» (23) вышла на 13-е место.
В параллельном матче «Ренн» дома в большинстве обыграл «Клермон» (3:1). Красную карточку получил экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.
«Монпелье» на своем поле разгромил «Метц» (3:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|53-18
|53
|
2
|Брест
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|
3
|Ницца
|22
|11
|6
|5
|22-15
|39
|
4
|Лилль
|22
|10
|8
|4
|32-17
|38
|
5
|Монако
|22
|11
|5
|6
|41-32
|38
|
6
|Ланс
|22
|10
|6
|6
|28-21
|36
|
7
|Ренн
|22
|9
|7
|6
|34-26
|34
|
8
|Реймс
|22
|9
|4
|9
|28-30
|31
|
9
|Марсель
|22
|7
|9
|6
|29-24
|30
|
10
|Страсбур
|22
|6
|7
|9
|23-32
|25
|
11
|Лион
|22
|7
|4
|11
|23-34
|25
|
12
|Гавр
|22
|5
|9
|8
|23-28
|24
|
13
|Монпелье
|22
|5
|8
|9
|24-27
|23
|
14
|Тулуза
|22
|5
|8
|9
|22-30
|23
|
15
|Нант
|22
|6
|4
|12
|22-34
|22
|
16
|Лорьян
|22
|5
|7
|10
|31-43
|22
|
17
|Метц
|22
|4
|5
|13
|18-35
|17
|
18
|Клермон Фут
|22
|3
|7
|12
|16-36
|16
|23.02
|23:00
|
Метц – Лион
|- : -
|24.02
|19:00
|
Лорьян – Нант
|- : -
|24.02
|23:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|25.02
|15:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|25.02
|17:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|25.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|25.02
|17:00
|
Тулуза – Лилль
|- : -
|25.02
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|25.02
|22:45
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1