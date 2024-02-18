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18 февраля, 18:57

«Монако» без Головина дома проиграл «Тулузе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монако» — «Тулуза».
Фото Reuters

«Монако» на своем поле уступил «Тулузе» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 1:2.

Победу гостям принесли голы Венсана Сьерро (41-я минута) и Логана Косты (70-я). Единственный мяч хозяев на 48-й минуте забил Магнес Аклиуш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

«Монако» (38 очков) упустил возможность подняться на второе место в лиге 1 и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Тулуза» (23) вышла на 13-е место.

Франция. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:2
Тулуза

В параллельном матче «Ренн» дома в большинстве обыграл «Клермон» (3:1). Красную карточку получил экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

«Монпелье» на своем поле разгромил «Метц» (3:0).

Франция. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 17:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:1
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:0
Метц

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Метц
ФК Монако
ФК Монпелье
ФК Ренн
ФК Тулуза
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Брест 22 11 7 4 31-18 40
3
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
4
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
5
 Монако 22 11 5 6 41-32 38
6
 Ланс 22 10 6 6 28-21 36
7
 Ренн 22 9 7 6 34-26 34
8
 Реймс 22 9 4 9 28-30 31
9
 Марсель 22 7 9 6 29-24 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Монпелье 22 5 8 9 24-27 23
14
 Тулуза 22 5 8 9 22-30 23
15
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
16
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
17
 Метц 22 4 5 13 18-35 17
18
 Клермон Фут 22 3 7 12 16-36 16
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34 тур
23.02 23:00
Метц – Лион
 - : -
24.02 19:00
Лорьян – Нант
 - : -
24.02 23:00
Страсбур – Брест
 - : -
25.02 15:00
Ланс – Монако
 - : -
25.02 17:00
Гавр – Реймс
 - : -
25.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
25.02 17:00
Тулуза – Лилль
 - : -
25.02 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
25.02 22:45
Марсель – Монпелье
 - : -
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