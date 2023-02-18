«Ницца» и «Реймс» не забили голов в матче лиги 1

«Ницца» и «Реймс» не забили голов в матче 24-го тура чемпионата Франции — 0:0.

На 55-й минуте игрок гостей Фолэрин Балоган не смог реализовать 11-метровый удар. Он пробил по центру ворот и голкипер «Ниццы» Каспер Шмейхель отбил.

«Ницца» занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 38 очков. «Реймс» находится на 10-й строчке (34).