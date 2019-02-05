Станислав Черчесов: "Головин оказался в хорошем месте в нужное время"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что Александр Головин сделал правильный выбор, перейдя в "Монако".

Хавбек национальной команды сменил ЦСКА на монегаскский клуб в июле прошлого года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей, 2 гола и 2 передачи во всех турнирах. Свой дебютный мяч за "Монако" он забил 29 января в Кубке лиги против "Генгама" (2:2, пенальти 4:5), а 2 февраля впервые отличился в чемпионате Франции в игре против "Тулузы" (2:1).

- Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи, - цитирует ТАСС Черчесова. - Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально. Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть. Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал, какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, никаких сомнений в этом не было.