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Спортивный директор «ПСЖ» встал на защиту Неймара

8 июля 2020, 07:14

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на критику Жунинью в адрес нападающего парижан Неймара. Экс-игрок сборной Бразилии обвинил соотечественника в любви к деньгам.

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— Я не понимаю, почему президент «Лиона» так много говорит о «ПСЖ», и почему Жунинью так много говорит о Париже и Неймаре, — цитирует ESPN Леонардо. — Они должны говорить о своем клубе. Мы не говорим о том, что происходит в «Лионе», поэтому я прошу «Лион» не говорить о нашем игроке и нашем клубе.

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