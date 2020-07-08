Спортивный директор «ПСЖ» встал на защиту Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на критику Жунинью в адрес нападающего парижан Неймара. Экс-игрок сборной Бразилии обвинил соотечественника в любви к деньгам.

— Я не понимаю, почему президент «Лиона» так много говорит о «ПСЖ», и почему Жунинью так много говорит о Париже и Неймаре, — цитирует ESPN Леонардо. — Они должны говорить о своем клубе. Мы не говорим о том, что происходит в «Лионе», поэтому я прошу «Лион» не говорить о нашем игроке и нашем клубе.