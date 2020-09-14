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«Жалею об одном. Что не ударил его по лицу». Неймар прокомментировал удаление

01:33
13 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Марсель» — 0:1. Конфликт между Неймаром и Альваро Гонсалесом. Фото Twitter
13 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Марсель» — 0:1. Конфликт между Неймаром и Альваро Гонсалесом. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в Twitter сообщение по поводу своего удаления в концовке матча 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Бразилец ударил кулаком по затылку защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, за что получил красную карточку.

После удаления Неймар заявил, что испанец проявил расизм в его адрес. По информации СМИ, Гонсалес назвал бразильца «черным», а одному из игроков парижской команды сказал: «Заткнись, грязная обезьяна».

«Единственное, о чем я жалею, это то, что я не ударил этого м***а по лицу», — написал Неймар.

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