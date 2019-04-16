СМИ: Виейра может возглавить "Лион"

Новым главным тренером "Лиона", возможно, станет Патрик Виейра. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сейчас 42-летний специалист возглавляет "Ниццу". Он находится в верхней части списка потенциальных кандидатов. Также рассматриваются кандидатуры Кристофа Гальте ("Лилль") и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"). Упоминается и Лоран Блан, но его назначение считается маловероятным.

Ранее стало известно, что по окончании сезона "Лион" покинет нынешний главный тренер Брюно Женезьо. Команда занимает третье место в чемпионате Франции - 56 очков в 32 матчах.

Все о чемпионате Франции - здесь.