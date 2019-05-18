СМИ: Бывший ассистент Манчини возглавит "Лион"

Бразилец Силвинью станет новым главным тренером "Лиона", утверждает RMC. По информации источника, французский клуб договорился с 45-летним бразильцем, который ранее работал помощником Роберто Манчини в "Интере", а сейчас входит в тренерский штаб сборной Бразилии.

Напомним, в этом сезоне "Лионом" руководит Брюно Женезьо, с которым было принято решение не продлевать контракт.

Ранее также стало известно, что Силвинью не поедет со сборной Бразилии на Кубок Америки, так как получил предложение от еврпоейского клуба.