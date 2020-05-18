Слезы Британии. Последний матч Дэвида Бэкхема в карьере

18 мая 2013 года полузащитник Дэвид Бекхэм попрощался с футболом, проведя свой последний матч.

Знаменитый английский хавбек в последний раз покидал поле в матче чемпионата Франции «ПСЖ» — «Брест» (3:1). Бекхэм прощался с футболом со слезами на глазах в 38 лет.

Англичанин,вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и покинул поле на 81-й минуте под овации собравшейся 45-тысячной толпы на стадионе «Парк де Пренс».

Дэвид Бекхэм. Фото AFP

За свою карьеру Бекхэм также сыграл за «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан».

Он является многократным чемпионом Англии (6 раз), по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Лиге чемпионов и брал Межконтинентальный кубок. В составе «Реала» выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании. Становился чемпионов Франции в составе «ПСЖ». Является офицером Ордена Британской империи.