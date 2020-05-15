Сиссе ориентируется на Тайсона и хочет вернуться в футбол

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе продолжает мечтать о возобновлении карьеры. 38-летний француз берет пример с боксера Майка Тайсона, который тренируется, чтобы проводить выставочные бои. Ранее экс-игрок «Кубани» признался, что хочет забить 4 гола, чтобы достичь отметки в 100 мячей в чемпионате Франции.

«53-летний Майк Тайсон. Нет ничего невозможного, когда сердце и голова решают что-то сделать», — написал Сиссе, опубликовав видео с тренировки боксера и добавив теги «Дорога к 100».