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Симеоне заявил, что Месси всегда будет играть решающую роль в любой команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил, как на «Барселону» повлиял уход Лионеля Месси.

«Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». С игроком, обладающим характеристиками Лео, больше шансов на победу. Когда я играл на чемпионате мира с Марадоной, который уже был ветераном, казалось, что нам трудно проиграть, потому что у нас лучшие. А если у вас есть лучшие, то вам легче победить», — приводит слова Симеоне As.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

С августа 2021 года нападающий выступает за «ПСЖ» и провел за французский коллектив 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.

35-летний аргентинец со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Источник: https://as.com/futbol/primera/simeone-cada-partido-es-un-momento-importante-para-todos-n/
Диего Симеоне
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
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 Монако 17 10 3 4 33-23 33
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 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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20
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11.01 21:00
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