«Монпелье» и «Тулуза» вышли в 1/4 финала Кубка Франции
21:48
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монпелье» обыграл «Шатобриан» (1:0).
«Кане Руссийон» победил «Булонь-сюр-Мер» — 1:0. «Тулуза» обыграла «Сюмюр» (2:1).
Кубок Франции
1/8 финала
«Шатобриан» — «Монпелье» — 0:1 (0:0)
Гол: Молле, 61.
«Монпелье»: Берто, Илтон, Мендеш, Суке, Ле Таллек (Конгре, 88), Ферри (Самбия, 63), Ристич, Молле (Шотар, 81), Делор (Шкулетич, 81), Мавидиди (Лаборд, 62), Вахи.
Предупреждение: Мендеш, 41.
Судья: Бюке (Франция).
7 апреля. Шатобриан. Стадион «Стад де ла Виль-ан-Буа».
«Кане Руссийон» — «Булонь-сюр-Мер» — 1:0 (0:0)
7 апреля. Перпиньян. Стадион «Stade Gilbert Brutus».
«Сомюр» — «Тулуза» — 1:2 (0:0)
7 апреля. Сомюр. Стадион «Стад де Рив-дю-Туа».
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