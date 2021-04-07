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«Монпелье» и «Тулуза» вышли в 1/4 финала Кубка Франции

21:48
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В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монпелье» обыграл «Шатобриан» (1:0).

«Кане Руссийон» победил «Булонь-сюр-Мер» — 1:0. «Тулуза» обыграла «Сюмюр» (2:1).

Кубок Франции

1/8 финала

«Шатобриан» — «Монпелье» — 0:1 (0:0)

Гол: Молле, 61.

«Монпелье»: Берто, Илтон, Мендеш, Суке, Ле Таллек (Конгре, 88), Ферри (Самбия, 63), Ристич, Молле (Шотар, 81), Делор (Шкулетич, 81), Мавидиди (Лаборд, 62), Вахи.

Предупреждение: Мендеш, 41.

Судья: Бюке (Франция).

7 апреля. Шатобриан. Стадион «Стад де ла Виль-ан-Буа».

«Кане Руссийон» — «Булонь-сюр-Мер» — 1:0 (0:0)

7 апреля. Перпиньян. Стадион «Stade Gilbert Brutus».

«Сомюр» — «Тулуза» — 1:2 (0:0)

7 апреля. Сомюр. Стадион «Стад де Рив-дю-Туа».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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