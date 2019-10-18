Сеск Фабрегас: «Между «Монако», «Лионом», «Марселем» и остальными разница невелика»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что последнее поражение от «Монпелье» (1:3) в матче чемпионата Франции должно стать уроком для его команды. Испанец попытался объяснить плохое начало сезона.

— Мы выиграли два матча после тяжелого начала сезона и подумали, что уже очень хороши, что победы будут даваться легко, — цитирует L'Equipe Фабрегаса. — Но разница между лучшими и худшими командами в лиге очень мала. Только «ПСЖ» выделяется со своими финансовыми возможностями. А между «Монако», «Лионом», «Марселем» и остальными разница невелика. Все матчи даются сложно, поэтому всегда нужно настраиваться на пределе. Посмотрим, как усвоили урок.

Как объяснить плохое начало сезона? Тут много факторов. Мы проводили предсезонку с 30 игроками, а сейчас из них осталось пятеро. С новичками качество команды выросло, что очень важно. Также изменилась схема игры.