Серхио Рамос прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос прибыл в Париж. В Сети появилось видео, как испанец вышел из офиса парижского клуба.

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? Canal Supporters pic.twitter.com/faF1yxkbvv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2021

Ожидается, что в ближайшее время «ПСЖ» объявит о заключении контракта с Рамосом.

Напомним, что 35-летний испанец перейдет во французский клуб в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Реалом», в котором защитник провел 16 лет, истек 30 июня.