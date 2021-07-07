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Серхио Рамос прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта

19:25
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Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос прибыл в Париж. В Сети появилось видео, как испанец вышел из офиса парижского клуба.

Ожидается, что в ближайшее время «ПСЖ» объявит о заключении контракта с Рамосом.

Напомним, что 35-летний испанец перейдет во французский клуб в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Реалом», в котором защитник провел 16 лет, истек 30 июня.

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Иван Шитик все материалы автора

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