«ПСЖ» объявил о переходе Рамоса, но потом удалил новость с сайта

Защитник Серхио Рамос в ближайшие дни официально станет игроком «ПСЖ». В среду, 7 июля, вечером на сайте парижского клуба появилась новость с первыми словами новичка.

Испанец объяснил, почему будет выступать за новую команду под номером 4. Однако вскоре страница была удалена.

Новость о переходе Серхио Рамоса на сайте «ПСЖ».

«Номер 4 — выбрал из-за суеверий, потому что он был со мной с самого начала карьеры, приносил удачу и много побед. Для меня большая честь играть под 4 номером в такой команде, как ПСЖ и я уверен это будет особенным», — отметил Рамос в заметке, которая была удалена.

Напомним, что 35-летний испанец перейдет во французский клуб в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Реалом», в котором защитник провел 16 лет, истек 30 июня.