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8 октября, 23:05

Серхио Рамос получил две желтые карточки за 30 секунд в матче против «Реймса» и был удален с поля

Иван Шитик
Корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос был удален в конце первого тайма матча 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

Причем испанец умудрился получить две желтые карточки подряд за промежуток в 30 секунд.

Сначала испанец совершил жесткий фол, за что получил первое предупреждение, а потом что-то сказал главному судье матча, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку и был выгнан с поля.

В карьере Рамоса это уже 21-й удаление с учетом всех матчей в чемпионатах Испании и Франции. В XXI веке ни один футболист из топ-5 чемпионатов Европы не удалялся чаще.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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 Труа 11 3 3 5 19-22 12
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 Нант 11 2 4 5 13-19 10
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 Осер 11 2 3 6 11-23 9
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 Анже 11 2 2 7 13-27 8
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 - : -
23.10 16:00
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 - : -
23.10 16:00
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Ницца – Нант
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23.10 21:45
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