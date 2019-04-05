Самый богатый человек Великобритании может купить "Ниццу"

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф может приобрести французский клуб "Ницца", информируе газета Nice-Matin. Об этом сообщил брат миллиардера Роберт Рэтклифф.

Нынешний владелец "Ниццы" Чиэнь Ли уже проинформирован о желании Джима Рэтклиффа. Состояние последнего оценивается в 24 миллиарда евро.

– Мы не хотим покупать клуб, в котором нам придется все перестраивать. Здесь есть великолепный стадион и новый тренировочный центр, – отметил Роберт Рэтклифф.

Добавим, что Джим Рэтклифф владеет швейцарским клубом "Лозанна".