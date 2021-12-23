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Снят фильм о «русском» «Монако». 10 лет назад владельцем клуба стал Дмитрий Рыболовлев

18:25
Александр Головин и Дмитрий Рыболовлев. Фото ФК «Монако»
Александр Головин и Дмитрий Рыболовлев. Фото ФК «Монако»
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«Монако» представил фильм о том, как развивался клуб и чего добился при Дмитрии Рыболовлеве. Русский миллиардер стал основным акционером и президентом клуба из княжества 23 декабря 2011 года.

На первом этапе в управлении клубом в роли исполнительного директора участвовал Евгений Смоленцев, который до этого входил в число руководителей «Спартака» и «Жемчужины». С 2013-го вице-президентом «Монако» был Вадим Васильев, зимой 2019-го его в этой должности сменил Олег Петров.

В последние 10 лет за красно-белых выступали звезды мирового и европейского футбола — Радамель Фалькао, Эрик Абидаль, Димитар Бербатов, Жоау Моутинью, Хамес Родригес. Клуб воспитал одного из лучших нападающих планеты — Кильяна Мбаппе. С лета 2018 года за монегасков играет полузащитник сборной России Александр Головин.

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Александр Бобров все материалы автора

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