Руди Гарсия: «Победа со счетом 7:0 хороша для обретения уверенности»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия доволен тем, как его команда обыграла «Бур-ан-Бресс» в матче Кубка Франции. Лионцы выиграли со счетом 7:0.

— Игроки сделали работу профессионально, — цитирует AFP Гарсия. — Не было самоуспокоенности. Мне понравилось, как отработала молодежь. Очень доволен. Первый тайм был трудным из-за большого количества брака и прессинга со стороны соперника. Но мы все исправили. Дембеле, слухи об уходе которого были необоснованными, отличился двумя голами. Два других игрока атаки забили. Это хорошо для обретения уверенности. Как и семь голов суммарно.