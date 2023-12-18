Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в пятерку самых результативных нападающих в истории лиги 1.

24-летний нападающий реализовал пенальти на 66-й минуте матча с «Лиллем» (1:1). Для Мбаппе этот забитый мяч стал 180-м в лиги 1.

Следующая цель Килиана — Флери Ди Налло, у которого 187 голов. Самым результативным игроком лиги 1 является Делье Оннис (299 голов).