Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в пятерку самых результативных нападающих в истории лиги 1.
24-летний нападающий реализовал пенальти на 66-й минуте матча с «Лиллем» (1:1). Для Мбаппе этот забитый мяч стал 180-м в лиги 1.
Следующая цель Килиана — Флери Ди Налло, у которого 187 голов. Самым результативным игроком лиги 1 является Делье Оннис (299 голов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|11
|4
|1
|39-13
|37
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
6
|Марсель
|16
|7
|5
|4
|24-17
|26
|
7
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|16-21
|20
|
10
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
11
|Монпелье
|16
|4
|6
|6
|18-20
|18
|
12
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
13
|Ренн
|16
|3
|7
|6
|20-21
|16
|
14
|Метц
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|
15
|Тулуза
|16
|2
|8
|6
|14-21
|14
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|16
|2
|6
|8
|21-31
|12
|
18
|Клермон Фут
|16
|2
|5
|9
|10-23
|11
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|0 : 1
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|3 : 1
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 0
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|0 : 2
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|1 : 2
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|0 : 1
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|0 : 0
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|2 : 1
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|13
|1
|5
|
|
Вармед Омари
Ренн
|13
|1
|4
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