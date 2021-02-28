Тренер «Монако» Ковач высказался об игре Головина в матче с «Брестом»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил запасных в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0), включая российского полузащитника Александра Головина.

"Мы команда, нам нужны все игроки. Я говорил в первой части сезона, что нам было сложнее, потому что на нашей скамейке было меньше опытных игроков. Сегодня я могу насчитать около 20 игроков, которые приносят нам пользу. Пятеро вышедших сегодня на замену проделали отличную работу", — приводит слова Ковача сайт «Монако».

«Три одновременных замены? Я думал, что «Брест» сбавит физически и отойдет ближе к своим воротам. К тому же, Головин, Йоветич и Диатта заслужили место на поле. Они отлично себя проявляют на тренировках. У меня была отличная возможность сделать замены, чтобы добыть результат», — цитирует Ковача пресс-служба монегасков.

28 февраля 24-летний Головин на 59-й минуте матча «Монако» — «Брест» заменил Рубена Агилара. Российский хавбек отдал две голевые передачи.