«Ницца» обыграла «Метц» и вернулась на первое место в лиге 1

«Ницца» в гостях обыграла «Метц» в матче 8-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Хишам Будауи.

«Ницца» (16 очков) вернулась на первое место в чемпионате Франции. «Метц» (8) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.