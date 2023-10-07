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Сегодня, 20:11

«Ницца» обыграла «Метц» и вернулась на первое место в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ницца» в гостях обыграла «Метц» в матче 8-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Хишам Будауи.

«Ницца» (16 очков) вернулась на первое место в чемпионате Франции. «Метц» (8) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 8-й тур
07 окт, 18:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:1
Ницца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Метц
ФК Ницца
0
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«Реймс» — «Монако»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
2
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
3
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
4
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
9
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
10
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
11
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
14
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 - : -
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 - : -
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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