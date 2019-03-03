"Реймс" и "Амьен" сыграли вничью в 27-м туре чемпионата Франции - 2:2.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Реймс" - "Амьен" - 2:2 (0:2)

Голы: Конате, 39 - с пенальти (0:1). Абдельхамид, 44 - в свои ворота (0:2). Диа, 70 (1:2). Кафаро, 84 (2:2).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Мбемба (Думбья, 37), Камара, Дингоме (Кафаро, 81), Чаваррия, Зенели, Уден (Диа, 66).

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Лефор, Монкондюи, Блен, Тимит, Конате (Гнаоре, 76), Гирасси, Годдос (Дибасси, 83).

Предупреждения: Питерс, 75. Диа, 82.

Судья: Шнайдер.

2 марта. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".