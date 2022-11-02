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Сегодня, 14:50

Рамос определится со своим будущем в «ПСЖ» к концу сезона

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о возможном продлении контракта с французской командой.

«Я чувствую себя прекрасно. Единственное о чем я думаю — это играть и показывать свой лучший уровень. Новый контракт с «ПСЖ»? Посмотрим, что произойдет в конце сезона», — цитирует испанца Sky Sport Italy.

36-летний игрок перебрался в парижский клуб из мадридского «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. Рамос в общей сложности провел за команду 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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 11
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ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
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Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Неймар

ПСЖ

 8
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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

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Осер

 9 2 1
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