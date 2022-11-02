Рамос определится со своим будущем в «ПСЖ» к концу сезона
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о возможном продлении контракта с французской командой.
«Я чувствую себя прекрасно. Единственное о чем я думаю — это играть и показывать свой лучший уровень. Новый контракт с «ПСЖ»? Посмотрим, что произойдет в конце сезона», — цитирует испанца Sky Sport Italy.
36-летний игрок перебрался в парижский клуб из мадридского «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. Рамос в общей сложности провел за команду 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|
8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|
9
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
11
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|
12
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|
15
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
16
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
17
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
18
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
19
|Анже
|13
|2
|2
|9
|14-31
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|- : -
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|- : -
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
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