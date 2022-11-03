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Сегодня, 11:36

Агент Головина рассказал, что игрок получал предложения от клубов из топ-чемпионатов

Мария Гусева
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Александр Головин.
Фото Reuters

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал, что игрок получал предложения от иностранных клубов из топ-чемпионатов.

«Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов. Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды. Саше сейчас очень комфортно в «Монако». Он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх лиги 1. Новости по поводу контракта с «Монако» будут, подождите чуть-чуть», — цитирует РИА «Новости Спорт» Клюева.

26-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221103/golovin-1828892560.html
Александр Головин
Футбол
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 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
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 Брест 13 2 4 7 14-26 10
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