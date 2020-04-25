Защитник «Лиона» Рафаэл раскритиковал своего соотечественника Неймара, выступающего за «ПСЖ». По его мнению, звезда парижского клуба сейчас не сосредоточен только на футболе.

— Думаю, Неймар — не лидер. Он может делать великие дела на поле, если сосредоточен. В этом случае он лучший игрок в мире, — цитирует L'Equipe Рафаэла. — Но думаю, что футбол не является его приоритетом сегодня. Вокруг него так много всего... Он считает, что ему не нужно работать регулярно, чтобы быть лучшим.