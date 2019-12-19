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«ПСЖ» сыграет с «Сент-Этьеном» в 1/4 финала Кубка лиги, «Лион» — с «Брестом»

01:14
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка французской лиги. Матчи этой стадии состоятся 7 и 8 января 2020 года.

«ПСЖ» на своем поле примет «Сент-Этьен», «Лион» сыграет дома против «Бреста», «Реймс» встретится со «Страсбуром», а «Лилль», который во вторник разгромил «Монако» Александра Головина, поборется за выход в полуфинал с «Амьеном».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/2019-2020/playoff/

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