«ПСЖ» сыграет с «Сент-Этьеном» в 1/4 финала Кубка лиги, «Лион» — с «Брестом»
01:14
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка французской лиги. Матчи этой стадии состоятся 7 и 8 января 2020 года.
«ПСЖ» на своем поле примет «Сент-Этьен», «Лион» сыграет дома против «Бреста», «Реймс» встретится со «Страсбуром», а «Лилль», который во вторник разгромил «Монако» Александра Головина, поборется за выход в полуфинал с «Амьеном».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/2019-2020/playoff/
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