Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка французской лиги. Матчи этой стадии состоятся 7 и 8 января 2020 года.

«ПСЖ» на своем поле примет «Сент-Этьен», «Лион» сыграет дома против «Бреста», «Реймс» встретится со «Страсбуром», а «Лилль», который во вторник разгромил «Монако» Александра Головина, поборется за выход в полуфинал с «Амьеном».