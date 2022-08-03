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Сегодня, 02:13

«ПСЖ» согласовал контракт с Ренату Санчешом

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ренату Санчеш.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш продолжит карьеру в «ПСЖ». По информации L'Equipe, парижский клуб согласовал с 24-летним португальцем условия личного контракта.

За переход игрока сборной Португалии действующие чемпионы заплатят 15 миллионов евро.

Санчеш выступает за «Лилль» с августа 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчеш забил 1 гол и сделал 5 голевых передач в 31 матче по всех турнирах.

Ренату Саншеш
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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