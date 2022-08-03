«ПСЖ» согласовал контракт с Ренату Санчешом

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш продолжит карьеру в «ПСЖ». По информации L'Equipe, парижский клуб согласовал с 24-летним португальцем условия личного контракта.

За переход игрока сборной Португалии действующие чемпионы заплатят 15 миллионов евро.

Санчеш выступает за «Лилль» с августа 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчеш забил 1 гол и сделал 5 голевых передач в 31 матче по всех турнирах.