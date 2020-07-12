«ПСЖ» с Паредесом забил 9 безответных голов «Гавру». Икарди, Неймар и Сарабия сделали по дублю

«ПСЖ» разгромил представителя лиги 2 «Гавр» в товарищеском матче — 9:0. В первом тайме по дублю в составе парижан сделали Мауро Икарди и Неймар. В перерыве чемпионы Франции сделали 10 замен. Вышедший на поле Пабло Сарабия также забил два мяча.

В стартовом составе «ПСЖ» вышел экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

Товарищеский матч

«Гавр» — «ПСЖ» — 0:9 (0:5)

Голы: Икарди, 8 (0:1). Икарди, 19 (0:2). Неймар, 21 (0:3). Мбаппе, 29 (0:4). Неймар, 43 (0:5). Гуйе, 50 (0:6). Сарабия, 52 (0:7). Муинга, 59 (0:8). Сарабия, 60 (0:9).