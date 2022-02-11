Александр Головин вернулся в общую группу «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после болезни вернулся в общую группу команды, сообщает в Twitter журналист Люк Энтвисл.

?Golovin back with the group following an illness that ruled him out of the victories against Lyon and Amiens. #ASM #ASMonaco pic.twitter.com/P9mQTi4owv — Luke Entwistle ?? (@LukeMonacoLife) February 11, 2022

31 января Головин единственный раз в 2022 году вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». С конца декабря прошлого года хавбек восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча.

В составе «Монако» футболист играет с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 23 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач. Контракт игрока оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.