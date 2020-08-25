«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможное увольнение главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает AS.

В частности, в клубе недовольны тем, что специалист мало задействует нападающего Мауро Икарди, на которого было потрачено 50 миллионов евро. Руководство считает, что аргентинец помог бы команде избежать поражения в финале Лиги чемпионов, но он весь матч провел на скамейке запасных.

Тухель уже давно не пользуется большим доверием со стороны владельцев клуба. Но, с другой стороны, в лиге 1 уже начался новый сезон. Столь кардинальные изменения могут негативно повлиять на команду.