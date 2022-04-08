«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Ришарлисону, сообщает Calciomercato.

Парижане хотят подписать 24-летнего бразильца во время летнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.