Каспер Шмейхель согласился перейти в «Ниццу»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель согласился перейти в «Ниццу», сообщает L'Equipe.

«Лисы» также готовы отпустить 35-летнего датчанина. Но сделка будет оформлена после того, как английский клуб найдет другого вратаря на замену Шмейхелю.

Ранее из-за неудачных переговоров по вратарю «Боруссии» Яну Зоммеру представители лиги 1 решили перейти к другим кандидатам.

Контракт Шмейхеля с английским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 4 миллиона евро.