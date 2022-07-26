Каспер Шмейхель согласился перейти в «Ниццу»
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель согласился перейти в «Ниццу», сообщает L'Equipe.
«Лисы» также готовы отпустить 35-летнего датчанина. Но сделка будет оформлена после того, как английский клуб найдет другого вратаря на замену Шмейхелю.
Ранее из-за неудачных переговоров по вратарю «Боруссии» Яну Зоммеру представители лиги 1 решили перейти к другим кандидатам.
Контракт Шмейхеля с английским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 4 миллиона евро.
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|Монако
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4
|Ренн
|0
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|0
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5
|Ницца
|0
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6
|Страсбур
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13
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|0-0
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14
|Анже
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|0-0
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15
|Труа
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
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|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
|- : -
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