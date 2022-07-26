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Сегодня, 17:12

Каспер Шмейхель согласился перейти в «Ниццу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель согласился перейти в «Ниццу», сообщает L'Equipe.

«Лисы» также готовы отпустить 35-летнего датчанина. Но сделка будет оформлена после того, как английский клуб найдет другого вратаря на замену Шмейхелю.

Ранее из-за неудачных переговоров по вратарю «Боруссии» Яну Зоммеру представители лиги 1 решили перейти к другим кандидатам.

Контракт Шмейхеля с английским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 4 миллиона евро.

Каспер Шмейхель
ФК Лестер
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