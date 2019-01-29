"ПСЖ" объявил о переходе Паредеса из "Зенита"

"ПСЖ" объявил о переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

24-летний аргентинец подписал с парижанами контракт на 4,5 года, а сине-бело-голубые, по данным французских СМИ, получат в качестве компенсации 40 миллионов евро. Также соглашение предусматривает выплату питерцам еще до 7,5 миллионов в качестве бонусов за достижения футболиста в составе новой команды.

В этом сезоне Паредес провел за "Зенит" 22 официальные встречи, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач.

Таблица переходов РПЛ