"ПСЖ" объявил о переходе Паредеса из "Зенита"

"ПСЖ" объявил о переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
24-летний аргентинец подписал с парижанами контракт на 4,5 года, а сине-бело-голубые, по данным французских СМИ, получат в качестве компенсации 40 миллионов евро. Также соглашение предусматривает выплату питерцам еще до 7,5 миллионов в качестве бонусов за достижения футболиста в составе новой команды.
В этом сезоне Паредес провел за "Зенит" 22 официальные встречи, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач.
🆕⚠✍ Breaking News!– Paris Saint-Germain (@PSG_English) 29 января 2019 г.
¡Hola @LParedss! We have a message for you from Ángel Di Maria...! 🙌
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hxW5Ob5T27
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