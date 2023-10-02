«ПСЖ» намерен продлить контракт с 17-летним полузащитником Заиром-Эмери

«ПСЖ» хочет сохранить в клубе полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане готовы продлить с 17-летним игроком контракт и значительно увеличить его зарплату.

Заир-Эмери начал заниматься футболом в клубе «Обервилье», а в 2014 году присоединился к академии «ПСЖ». В сезоне-2023/24 полузащитник провел 7 матчей в лиге 1 и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету игра в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0).

Действующий контракт Заира-Эмери с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.