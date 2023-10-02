«ПСЖ» намерен продлить контракт с 17-летним полузащитником Заиром-Эмери
«ПСЖ» хочет сохранить в клубе полузащитника Уоррена Заира-Эмери.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане готовы продлить с 17-летним игроком контракт и значительно увеличить его зарплату.
Заир-Эмери начал заниматься футболом в клубе «Обервилье», а в 2014 году присоединился к академии «ПСЖ». В сезоне-2023/24 полузащитник провел 7 матчей в лиге 1 и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету игра в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0).
Действующий контракт Заира-Эмери с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|4
|2
|1
|18-10
|14
|
2
|Брест
|7
|4
|2
|1
|8-6
|14
|
3
|Реймс
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
4
|Ницца
|7
|3
|4
|0
|8-4
|13
|
5
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
6
|Ренн
|7
|2
|5
|0
|13-7
|11
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|
8
|Страсбур
|7
|3
|1
|3
|7-9
|10
|
9
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
10
|Гавр
|7
|2
|3
|2
|10-9
|9
|
11
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
12
|Марсель
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
13
|Нант
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|
14
|Метц
|7
|2
|2
|3
|7-13
|8
|
15
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
16
|Лорьян
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|
18
|Лион
|7
|0
|2
|5
|3-13
|2
|29.09
|22:00
|
Страсбур – Ланс
|0 : 1
|30.09
|18:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 0
|30.09
|22:00
|
Монако – Марсель
|3 : 2
|1.10
|14:00
|
Реймс – Лион
|2 : 0
|1.10
|16:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 2
|1.10
|16:00
|
Ницца – Брест
|0 : 0
|1.10
|16:00
|
Тулуза – Метц
|3 : 0
|1.10
|18:05
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 3
|1.10
|21:45
|
Ренн – Нант
|3 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Александру
Лилль
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0