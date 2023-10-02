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Сегодня, 08:22

«ПСЖ» намерен продлить контракт с 17-летним полузащитником Заиром-Эмери

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет сохранить в клубе полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане готовы продлить с 17-летним игроком контракт и значительно увеличить его зарплату.

Заир-Эмери начал заниматься футболом в клубе «Обервилье», а в 2014 году присоединился к академии «ПСЖ». В сезоне-2023/24 полузащитник провел 7 матчей в лиге 1 и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету игра в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0).

Действующий контракт Заира-Эмери с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Николо Скира
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
9
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
10
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
12
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
13
 Нант 7 2 2 3 12-14 8
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 3 : 2
1.10 14:00
Реймс – Лион
 2 : 0
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 0 : 2
1.10 16:00
Ницца – Брест
 0 : 0
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 3 : 0
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 0 : 3
1.10 21:45
Ренн – Нант
 3 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

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