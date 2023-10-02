Салиба: «Мне придется бороться за место в основе сборной Франции»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба намерен стать основным игроком в сборной Франции. На данный момент 22-летний игрок не закреплен в национальной команде.

«Факт в том, что сейчас я запасной в сборной Франции. Мне нужно биться за место в стартовом составе, и для этого потребуется выступать еще лучше», — заявил в интервью Telefoot Салиба.

В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за «Арсенал», отметившись 1 ассистом.