Салиба: «Мне придется бороться за место в основе сборной Франции»
Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба намерен стать основным игроком в сборной Франции. На данный момент 22-летний игрок не закреплен в национальной команде.
«Факт в том, что сейчас я запасной в сборной Франции. Мне нужно биться за место в стартовом составе, и для этого потребуется выступать еще лучше», — заявил в интервью Telefoot Салиба.
В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за «Арсенал», отметившись 1 ассистом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|4
|2
|1
|18-10
|14
|
2
|Брест
|7
|4
|2
|1
|8-6
|14
|
3
|Реймс
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
4
|Ницца
|7
|3
|4
|0
|8-4
|13
|
5
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
6
|Ренн
|7
|2
|5
|0
|13-7
|11
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|
8
|Страсбур
|7
|3
|1
|3
|7-9
|10
|
9
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
10
|Гавр
|7
|2
|3
|2
|10-9
|9
|
11
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
12
|Марсель
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
13
|Нант
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|
14
|Метц
|7
|2
|2
|3
|7-13
|8
|
15
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
16
|Лорьян
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|
18
|Лион
|7
|0
|2
|5
|3-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|22:00
|
Страсбур – Ланс
|0 : 1
|30.09
|18:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 0
|30.09
|22:00
|
Монако – Марсель
|3 : 2
|1.10
|14:00
|
Реймс – Лион
|2 : 0
|1.10
|16:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 2
|1.10
|16:00
|
Ницца – Брест
|0 : 0
|1.10
|16:00
|
Тулуза – Метц
|3 : 0
|1.10
|18:05
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 3
|1.10
|21:45
|
Ренн – Нант
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Александру
Лилль
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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