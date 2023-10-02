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Сегодня, 08:50

Салиба: «Мне придется бороться за место в основе сборной Франции»

Виктория Кравченко
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Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба намерен стать основным игроком в сборной Франции. На данный момент 22-летний игрок не закреплен в национальной команде.

«Факт в том, что сейчас я запасной в сборной Франции. Мне нужно биться за место в стартовом составе, и для этого потребуется выступать еще лучше», — заявил в интервью Telefoot Салиба.

В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за «Арсенал», отметившись 1 ассистом.

Сборная Франции по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
9
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
10
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
12
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
13
 Нант 7 2 2 3 12-14 8
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
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34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 3 : 2
1.10 14:00
Реймс – Лион
 2 : 0
1.10 16:00
Гавр – Лилль
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1.10 16:00
Ницца – Брест
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1.10 16:00
Тулуза – Метц
 3 : 0
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 0 : 3
1.10 21:45
Ренн – Нант
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Нант

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