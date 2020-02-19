Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» может не воспользоваться правом выкупа Икарди

16:14
Теги:

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не останется в команде по истечении срока аренды, сообщает Tuttosport. Игрок не против перехода в «Реал». Но противоположное мнение у его жены и агенты Ванды Нары.

Лидеры «Ювентуса» поддерживают приход Икарди, но у Маурицио Сарри другой план. Он хочет приобрести Габриэля Жезуса. Этому может поспособствовать исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

Икарди покинул «Интер» из-за конфликта с клубом. Пока неизвестно, будет ли парижский клуб выкупать его контракт. 26-летний футболист в текущем сезоне провел 28 матчей за «ПСЖ» и забил 19 мячей при четырех голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир