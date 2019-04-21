23:11 21 апреля | Футбол — Франция

"ПСЖ" - "Монако": Неймар появился на поле впервые с 23 января

1
Обсудить

Нападающий "ПСЖ" Неймар вышел на замену в начале второго тайма матча 33-го тура чемпионата Франции против "Монако". 27-летний бразилец появился на поле впервые с 23 января - тогда он получил перелом пятой плюсневой кости ноги в игре 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбуром" (2:0). 

 

Напомним, в воскресенье "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

ПСЖ - Монако

Все о чемпионате Франции - здесь

 

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ