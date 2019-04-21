"ПСЖ" - "Монако": Неймар появился на поле впервые с 23 января

Нападающий "ПСЖ" Неймар вышел на замену в начале второго тайма матча 33-го тура чемпионата Франции против "Монако". 27-летний бразилец появился на поле впервые с 23 января - тогда он получил перелом пятой плюсневой кости ноги в игре 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбуром" (2:0).

Volvió Neymar a jugar con el PSG. pic.twitter.com/idFYfAla1G – Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) 21 апреля 2019 г.

Напомним, в воскресенье "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

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