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Сегодня, 10:12

«ПСЖ» интересуется защитником «Монако» Дисаси

Анна Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» рассматривает возможность приобрести защитника «Монако» Акселя Дисаси, утверждает журналист Сабер Дефарж в своем Twitter.

По данным источника, парижане уже проявляли интерес к 24-летнему игроку в прошлом, а в воскресенье, 28 августа, были проведены переговоры. «ПСЖ» может сделать официальное предложение в ближайшие несколько часов.

Дисаси выступает за «Монако» с 2020 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл за команду 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Контракт французского игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://twitter.com/SaberDesfa
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 Ланс 4 3 1 0 9-4 10
2
 Марсель 4 3 1 0 10-3 10
3
 ПСЖ 4 3 1 0 18-4 10
4
 Лилль 4 2 1 1 9-10 7
5
 Лион 3 2 1 0 7-3 7
6
 Лорьян 3 2 1 0 5-3 7
7
 Осер 4 2 1 1 6-7 7
8
 Клермон Фут 4 2 0 2 6-9 6
9
 Монпелье 4 2 0 2 13-9 6
10
 Нант 4 1 2 1 5-4 5
11
 Монако 4 1 2 1 5-7 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 7-6 5
13
 Брест 4 1 1 2 6-12 4
14
 Ренн 4 1 1 2 4-5 4
15
 Труа 4 1 0 3 6-11 3
16
 Страсбур 4 0 2 2 3-5 2
17
 Ницца 4 0 2 2 2-6 2
18
 Реймс 4 0 2 2 5-10 2
19
 Анже 4 0 2 2 4-8 2
20
 Аяччо 4 0 1 3 3-7 1
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26.08 22:00
Аяччо – Лилль
 1 : 3
27.08 18:00
Осер – Страсбур
 1 : 0
27.08 22:00
Ланс – Ренн
 2 : 1
28.08 14:00
Нант – Тулуза
 3 : 1
28.08 16:00
Брест – Монпелье
 0 : 7
28.08 16:00
Лорьян – Клермон Фут
 2 : 1
28.08 16:00
Ницца – Марсель
 0 : 3
28.08 16:00
Труа – Анже
 3 : 1
28.08 18:05
Реймс – Лион
 1 : 1
28.08 21:45
ПСЖ – Монако
 1 : 1
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Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 4
Тете

Тете

Лион

 3
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Юсеф Белаили

Юсеф Белаили

Брест

 2
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 3 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 3 1 1
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