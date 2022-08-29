«ПСЖ» интересуется защитником «Монако» Дисаси
«ПСЖ» рассматривает возможность приобрести защитника «Монако» Акселя Дисаси, утверждает журналист Сабер Дефарж в своем Twitter.
По данным источника, парижане уже проявляли интерес к 24-летнему игроку в прошлом, а в воскресенье, 28 августа, были проведены переговоры. «ПСЖ» может сделать официальное предложение в ближайшие несколько часов.
Дисаси выступает за «Монако» с 2020 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл за команду 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Контракт французского игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: https://twitter.com/SaberDesfa
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|3
|
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|2
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|2
|
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|22:00
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Аяччо – Лилль
|1 : 3
|27.08
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|
Осер – Страсбур
|1 : 0
|27.08
|22:00
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Ланс – Ренн
|2 : 1
|28.08
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Нант – Тулуза
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|28.08
|16:00
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Брест – Монпелье
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|16:00
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Труа – Анже
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Реймс – Лион
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ПСЖ – Монако
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