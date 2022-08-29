«ПСЖ» интересуется защитником «Монако» Дисаси

«ПСЖ» рассматривает возможность приобрести защитника «Монако» Акселя Дисаси, утверждает журналист Сабер Дефарж в своем Twitter.

По данным источника, парижане уже проявляли интерес к 24-летнему игроку в прошлом, а в воскресенье, 28 августа, были проведены переговоры. «ПСЖ» может сделать официальное предложение в ближайшие несколько часов.

Дисаси выступает за «Монако» с 2020 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл за команду 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Контракт французского игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.