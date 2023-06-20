«ПСЖ» интересуется форвардом «Бенфики» Гонсалу Рамушем

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Педру Алмейда.

По информации источника, парижская команда готова заплатить за переход игрока 55 миллионов евро. Представители клуба уже провели переговоры с игроком.

Сообщается, что сам игрок не против перехода в «ПСЖ». Его действующий контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 22-летний португалец провел 47 матчей за «орлов» во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.