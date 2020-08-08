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«ПСЖ» хочет забрать Винисиуса у «Реала»

8 августа 2020, 23:24
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«ПСЖ» попытается заполучить нападающего «Реала» Винисиуса в летнее межсезонье, сообщае Marca.

Бразильский вингер недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе и не чувствует поддержки со стороны главного тренера Зинедина Зидана. В частности, 20-летний игрок был расстроен тем, что не вышел на поле в матче с «Манчестер Сити» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане следят за ситуацией вокруг Винисиуса и попытаются подписать его летом.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2025 года.

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