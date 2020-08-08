«ПСЖ» хочет забрать Винисиуса у «Реала»

«ПСЖ» попытается заполучить нападающего «Реала» Винисиуса в летнее межсезонье, сообщае Marca.

Бразильский вингер недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе и не чувствует поддержки со стороны главного тренера Зинедина Зидана. В частности, 20-летний игрок был расстроен тем, что не вышел на поле в матче с «Манчестер Сити» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане следят за ситуацией вокруг Винисиуса и попытаются подписать его летом.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2025 года.